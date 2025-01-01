Zum Inhalt springenBarrierefrei
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 38
Folge 38: Die Mauer zwischen uns

48 Min.Ab 12

Dr. Theresa Koshka setzt all ihre chirurgischen Kenntnisse ein, um das Leben der jungen Svenja Behrens zu retten, die bei einem Autounfall schwerverletzt worden ist. Vor dem OP wartet der Vater der Patientin, vollkommen verzweifelt und aufgelöst. Er gibt sich die Schuld für Svenjas Zustand und lässt sich auch von Dr. Sherbaz mutmachenden Worten nicht überzeugen.

