Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Kämpfe

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 39
Joyn Plus
Kämpfe

KämpfeJetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 39: Kämpfe

48 Min.Ab 12

Die Unternehmerin Katja Becker wird nach einem Herzinfarkt ins Johannes-Thal-Klinikum eingeliefert. Dr. Lindner und Ben Ahlbeck sind sofort zur Stelle und übernehmen die Erstversorgung der Patientin. Während des Eingriffs bleibt Katjas Herz plötzlich stehen und die Mediziner geraten unter Druck. Vivienne kehrt unterdessen aus Uganda zurück und verstärkt das Team der Assistenzärzte. Doch kaum hat sie ihre Arbeit aufgenommen, bekommt sie plötzlich hohes Fieber ...

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen