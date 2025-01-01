In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 39: Kämpfe
48 Min.Ab 12
Die Unternehmerin Katja Becker wird nach einem Herzinfarkt ins Johannes-Thal-Klinikum eingeliefert. Dr. Lindner und Ben Ahlbeck sind sofort zur Stelle und übernehmen die Erstversorgung der Patientin. Während des Eingriffs bleibt Katjas Herz plötzlich stehen und die Mediziner geraten unter Druck. Vivienne kehrt unterdessen aus Uganda zurück und verstärkt das Team der Assistenzärzte. Doch kaum hat sie ihre Arbeit aufgenommen, bekommt sie plötzlich hohes Fieber ...
