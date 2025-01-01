Zum Inhalt springenBarrierefrei
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 4
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 4: Spurensuche

48 Min.Ab 6

Die Ärzte kämpfen um das Leben des schwerverletzten Frank Wöhlitz. Der Mann hat sich bei einem Sturz aus zwei Metern Höhe bedenkliche Schnittwunden und ein Schädelhirntrauma zugezogen. Julia Berger bringt unterdessen Timo Lechner in die Notaufnahme. Sie hat mit ihm die Nacht verbracht und ihn morgens bewusstlos im Bett aufgefunden.

