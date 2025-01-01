In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 4: Spurensuche
48 Min.Ab 6
Die Ärzte kämpfen um das Leben des schwerverletzten Frank Wöhlitz. Der Mann hat sich bei einem Sturz aus zwei Metern Höhe bedenkliche Schnittwunden und ein Schädelhirntrauma zugezogen. Julia Berger bringt unterdessen Timo Lechner in die Notaufnahme. Sie hat mit ihm die Nacht verbracht und ihn morgens bewusstlos im Bett aufgefunden.
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bavaria Media GmbH