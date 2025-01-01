Zum Inhalt springenBarrierefrei
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 40
Folge 40: Fassaden

49 Min.Ab 12

Dr. Sherbaz und ihre Assistentin Dr. Koshka behandeln die Unterarmfraktur der jungen Sophia Bloch. Bei der Untersuchung stellen die Ärztinnen fest, dass die Patientin bei der Aufnahme gelogen hat. Sie ist minderjährig und heißt in Wahrheit Katie. Während sich die beiden Medizinerinnen den Kopf über dieses rätselhafte Verhalten zerbrechen, verschlechtert sich der Zustand der Patientin bedenklich ...

