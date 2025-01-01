In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 41: Sinneswandel
49 Min.Ab 12
Julia Berger kümmert sich um die Anwältin Antonia Brendel, die ihre starken Magenkrämpfe auf eine Lebensmittelvergiftung zurückführt. Die junge Ärztin stellt jedoch eine völlig andere Diagnose, die Antonias Leben und das ihres Partners Frederik entscheidend verändern wird. Dr. Koshka sucht unterdessen fieberhaft nach der Ursache für die rätselhaften Symptome des Patienten Robin Clemens.
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH