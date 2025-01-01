Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 41
49 Min.Ab 12

Julia Berger kümmert sich um die Anwältin Antonia Brendel, die ihre starken Magenkrämpfe auf eine Lebensmittelvergiftung zurückführt. Die junge Ärztin stellt jedoch eine völlig andere Diagnose, die Antonias Leben und das ihres Partners Frederik entscheidend verändern wird. Dr. Koshka sucht unterdessen fieberhaft nach der Ursache für die rätselhaften Symptome des Patienten Robin Clemens.

Alle Staffeln im Überblick

