In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 42: Blutsbrüder
49 Min.Ab 12
Dr. Ruhland und Dr. Lindner streiten sich über die Notwendigkeit einer Mandelentfernung bei der Patientin Valerie Linow. Sie sind sich nicht einig darüber, ob der Eingriff tatsächlich eine prophylaktische Wirkung haben wird. Währenddessen macht eine besorgniserregende Nachricht die Runde im Klinikum: Dr. Ahrend und Oberarzt Dr. Moreau haben sich bei einem Unfall schwer verletzt - einer von beiden befindet sich sogar in akuter Lebensgefahr.
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH