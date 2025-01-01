Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

...und sie lieben sich doch

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 6
Joyn Plus
...und sie lieben sich doch

...und sie lieben sich dochJetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 6: ...und sie lieben sich doch

48 Min.Ab 12

Dr. Moreau und Julia Berger retten dem Unfallpatienten André Dietrich mit einer Not-OP das Leben. Doch kaum ist der Mann aus der Narkose erwacht, kann er sich plötzlich nicht mehr an seine Vergangenheit erinnern. Unterdessen wird eine junge Frau mit Unterleibsschmerzen in die Klinik eingeliefert, die den Ärzten ein Geheimnis vorenthält ...

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen