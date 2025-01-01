In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 6: ...und sie lieben sich doch
48 Min.Ab 12
Dr. Moreau und Julia Berger retten dem Unfallpatienten André Dietrich mit einer Not-OP das Leben. Doch kaum ist der Mann aus der Narkose erwacht, kann er sich plötzlich nicht mehr an seine Vergangenheit erinnern. Unterdessen wird eine junge Frau mit Unterleibsschmerzen in die Klinik eingeliefert, die den Ärzten ein Geheimnis vorenthält ...
