Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Wahrheit oder nicht?

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 7
Joyn Plus
Wahrheit oder nicht?

Wahrheit oder nicht?Jetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 7: Wahrheit oder nicht?

49 Min.Ab 12

Dr. Ahrend und seine Kollegin Julia Berger kümmern sich um Phillipp und Carla Anschütz, die sich in der Klinik getrennt voneinander behandeln lassen wollen. Während der Untersuchungen erfahren die Ärzte ein paar unangenehme Details, die der Ehe der beiden Patienten erheblichen Schaden zufügen könnten. Dr. Moreau und seine Kollegin Dr. Ruhland streiten sich derweil um die angemessene Behandlungsmethode für Sofie Tröger.

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen