Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Überleben

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 1
Joyn Plus
Überleben

ÜberlebenJetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 1: Überleben

49 Min.Ab 6

Dr. Niklas Ahrend hat einen schweren Autounfall überlebt, schwebt jedoch weiterhin in akuter Lebensgefahr. Prof. Patzelt muss nun ihr Können als Chirurgin unter Beweis stellen und eine äußerst komplizierte OP an ihrem Kollegen durchführen. Die beiden Assistenzärzte Vivienne Kling und Dr. Theresa Koshka bekommen es unterdessen mit einem streitsüchtigen Pärchen zu tun.

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen