In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 1: Überleben
49 Min.Ab 6
Dr. Niklas Ahrend hat einen schweren Autounfall überlebt, schwebt jedoch weiterhin in akuter Lebensgefahr. Prof. Patzelt muss nun ihr Können als Chirurgin unter Beweis stellen und eine äußerst komplizierte OP an ihrem Kollegen durchführen. Die beiden Assistenzärzte Vivienne Kling und Dr. Theresa Koshka bekommen es unterdessen mit einem streitsüchtigen Pärchen zu tun.
Alle Staffeln im Überblick
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bavaria Media GmbH