In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 10: Klartext
49 Min.Ab 6
Philipp, der Sohn des berühmten Motocross-Fahrers Martin Klausen, wird nach einem Unfall beim Training im Klinikum behandelt. Ben macht sich Sorgen um den Patienten, denn dieser will aus unerfindlichen Gründen nichts essen. Auch der Fall des Dialektforschers Niko Bendereit stellt die Ärzte vor ein Rätsel. Der Mann hat Probleme beim Artikulieren und kann plötzlich nicht mehr schreiben. Einen Schlaganfall können Prof. Patzelt und ihre Kollegen jedoch ausschließen ...
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bavaria Media GmbH