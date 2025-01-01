Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Klartext

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 10
Joyn Plus
Klartext

KlartextJetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 10: Klartext

49 Min.Ab 6

Philipp, der Sohn des berühmten Motocross-Fahrers Martin Klausen, wird nach einem Unfall beim Training im Klinikum behandelt. Ben macht sich Sorgen um den Patienten, denn dieser will aus unerfindlichen Gründen nichts essen. Auch der Fall des Dialektforschers Niko Bendereit stellt die Ärzte vor ein Rätsel. Der Mann hat Probleme beim Artikulieren und kann plötzlich nicht mehr schreiben. Einen Schlaganfall können Prof. Patzelt und ihre Kollegen jedoch ausschließen ...

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen