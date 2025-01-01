Zum Inhalt springenBarrierefrei
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 11
49 Min.Ab 12

Dr. Leyla Sherbaz übersieht auf dem Arbeitsweg die Fußgängerin Clara Jakobs und fährt sie mit dem Auto an. Die Ärztin bleibt weitestgehend unbeschadet, während die Passantin schwer verletzt wird. Eine gebrochene Rippe hat sich durch Claras Lunge gebohrt und die Frau muss im Klinikum schnellstens notoperiert werden. Während die Ärzte um das Leben der Patientin kämpfen, macht sich Leyla schwere Vorwürfe.

