In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 11: Blinder Fleck
49 Min.Ab 12
Dr. Leyla Sherbaz übersieht auf dem Arbeitsweg die Fußgängerin Clara Jakobs und fährt sie mit dem Auto an. Die Ärztin bleibt weitestgehend unbeschadet, während die Passantin schwer verletzt wird. Eine gebrochene Rippe hat sich durch Claras Lunge gebohrt und die Frau muss im Klinikum schnellstens notoperiert werden. Während die Ärzte um das Leben der Patientin kämpfen, macht sich Leyla schwere Vorwürfe.
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH