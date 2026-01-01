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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Bis dass die Zeit uns scheidet

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 13
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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 13: Bis dass die Zeit uns scheidet

48 Min.Ab 6

Dr. Ahrend und sein Team müssen Überstunden machen: Am Abend treffen mehrere Opfer eines Busunfalls in der Notaufnahme ein. Die Reiseleiterin Tina schwebt mit einer Schädelfraktur in Lebensgefahr. Ihr eigener Zustand scheint ihr aber nicht viel zu bedeuten. Vielmehr sorgt sie sich um den Fahrer Eddie, der sich selbst die Schuld an dem Unglück gibt ...

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