Bis dass die Zeit uns scheidetJetzt ohne Werbung streamen
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 13: Bis dass die Zeit uns scheidet
48 Min.Ab 6
Dr. Ahrend und sein Team müssen Überstunden machen: Am Abend treffen mehrere Opfer eines Busunfalls in der Notaufnahme ein. Die Reiseleiterin Tina schwebt mit einer Schädelfraktur in Lebensgefahr. Ihr eigener Zustand scheint ihr aber nicht viel zu bedeuten. Vielmehr sorgt sie sich um den Fahrer Eddie, der sich selbst die Schuld an dem Unglück gibt ...
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bavaria Media GmbH