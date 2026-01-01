Zum Inhalt springenBarrierefrei
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Zwei linke Hände

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 14
Zwei linke Hände

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 14: Zwei linke Hände

48 Min.Ab 6

Oberarzt Dr. Moreau und sein Kollege Dr. Ahrend unternehmen alles, um die abgeschnittene Hand der Patientin Cora Gottschalk zu retten. Der Eingriff gelingt und die junge Frau ist schließlich wieder bei Bewusstsein. Doch mit großer Sorge müssen die Ärzte feststellen, dass sie niemand im Krankenhaus besuchen will - weder Freunde noch Familienangehörige.

