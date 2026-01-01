In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 14: Zwei linke Hände
48 Min.Ab 6
Oberarzt Dr. Moreau und sein Kollege Dr. Ahrend unternehmen alles, um die abgeschnittene Hand der Patientin Cora Gottschalk zu retten. Der Eingriff gelingt und die junge Frau ist schließlich wieder bei Bewusstsein. Doch mit großer Sorge müssen die Ärzte feststellen, dass sie niemand im Krankenhaus besuchen will - weder Freunde noch Familienangehörige.
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bavaria Media GmbH