SAT.1 emotions Staffel 3 Folge 15
49 Min.Ab 6

Dr. Ahrend versorgt das Ehepaar Gero und Christine Herbst, welches durch einen Überfall verletzt worden ist. Vor allem Geros Zustand ist kritisch, weswegen der Patient dringend operiert werden muss. Koshka kümmert sich um Christine und ist entsetzt, als sie Hämatome an den Armen der Frau entdeckt. Die Verletzungen können nicht bei dem Überfall entstanden sein. Der Verdacht erhärtet sich, dass ihr Mann für die Wunden verantwortlich ist.

SAT.1 emotions
