SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 16
48 Min.Ab 6

Dr. Niklas Ahrend und sein Kollege Dr. Matteo Moreau versuchen, mithilfe einer riskanten OP das Leben des schwerkranken Patienten Hendrik Löwe zu retten. Letzterer steht kurz vor einem Leberversagen und wartet bereits seit einiger Zeit auf eine geeignete Organspende. Der Assistenzarzt Elias Bähr sollte sich unterdessen eigentlich auf die Verteidigung seiner Doktorarbeit vorbereiten, doch er verbringt seine Zeit lieber bei seinen Patienten.

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

