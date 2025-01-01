Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Verborgenen Wahrheiten

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 17
Joyn Plus
Verborgenen Wahrheiten

Verborgenen WahrheitenJetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 17: Verborgenen Wahrheiten

49 Min.Ab 6

Dr. Ruhland kümmert sich um Manuel Bleichrot, der angefahren worden ist. Manuels Mutter ist sehr aufgewühlt und äußert vor der Ärztin die Vermutung, dass ihr Sohn depressiv ist. Dr. Ruhland geht der Fall besonders nah, denn sie wird dadurch an ihren eigenen Sprössling erinnert. Der frischgebackene Dr. Elias Bähr erhält unterdessen die Chance, sich mit Forschungsarbeit vor der Chefärztin zu beweisen.

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen