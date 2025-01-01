In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 17: Verborgenen Wahrheiten
49 Min.Ab 6
Dr. Ruhland kümmert sich um Manuel Bleichrot, der angefahren worden ist. Manuels Mutter ist sehr aufgewühlt und äußert vor der Ärztin die Vermutung, dass ihr Sohn depressiv ist. Dr. Ruhland geht der Fall besonders nah, denn sie wird dadurch an ihren eigenen Sprössling erinnert. Der frischgebackene Dr. Elias Bähr erhält unterdessen die Chance, sich mit Forschungsarbeit vor der Chefärztin zu beweisen.
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bavaria Media GmbH