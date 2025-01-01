In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 18: Ein schmaler Grad
48 Min.Ab 6
Dr. Elias Bähr hat eine neuartige Therapiemethode ausgearbeitet, welche der herzkranken Patientin Nina Kleinbaum das Leben erleichtern soll. Die Behandlung zeigt zunächst gute Ergebnisse und der jungen Mutter geht es tatsächlich besser. Doch dann wendet sich das Blatt und Ninas Zustand verschlechtert sich wieder. Trotzdem hält Elias an seiner Methode fest - ein fataler Fehler?
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
6
Copyrights:© Bavaria Media GmbH