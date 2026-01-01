In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 19: Helfen - oder lassen?
48 Min.Ab 6
Julia Berger fühlt sich in der Gynäkologie unterfordert und würde liebend gerne in die Notaufnahme wechseln. Als schließlich die Auszubildende Chrissi Menz mit einer Verbrühung eingeliefert wird, sieht die Assistenzärztin ihre Chance, sich in der Unfallchirurgie zu beweisen. Doch ihr Chef Dr. Moreau traut Julia die Tätigkeit im OP nicht zu und weist sie stattdessen an, die Nachsorge der Patientin zu übernehmen.
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Copyrights:© Bavaria Media GmbH