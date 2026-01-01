Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 19
48 Min.Ab 6

Julia Berger fühlt sich in der Gynäkologie unterfordert und würde liebend gerne in die Notaufnahme wechseln. Als schließlich die Auszubildende Chrissi Menz mit einer Verbrühung eingeliefert wird, sieht die Assistenzärztin ihre Chance, sich in der Unfallchirurgie zu beweisen. Doch ihr Chef Dr. Moreau traut Julia die Tätigkeit im OP nicht zu und weist sie stattdessen an, die Nachsorge der Patientin zu übernehmen.

