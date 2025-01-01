In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 2: Erwartungen
49 Min.Ab 6
Die Klinikärzte werden mit einem ungewöhnlichen Notfall konfrontiert: Inga Lanz hat ihren Bräutigam Michael am Tag der Hochzeit mit dem Auto angefahren. Michael muss notoperiert werden, weigert sich jedoch strikt gegen den Eingriff. Unterdessen entscheidet Dr. Ahrend, der nach seinem Unfall eigentlich noch auf Reha ist, seinen Dienst wiederanzutreten.
