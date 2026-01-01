In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 20: Glaube versetzt Berge
48 Min.Ab 6
Aufgeregt erzählt die Assistenzärztin Vivienne Kling ihren Kollegen, dass ein Schlüsselanhänger sie vor einer fallenden Leiter bewahrt hat. Fortan ist fast jeder unter den Medizinern der Überzeugung, dass es sich bei dem Anhänger um einen Glücksbringer handelt. Nur Ben scheint an solche "Wunder" nicht zu glauben. Doch auch er wird seine Meinung bald ändern. Unterdessen macht Dr. Ahrend bei der jungen Patientin Sonja Bäumer eine schockierende Entdeckung ...
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bavaria Media GmbH