In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 21
Folge 21: Gemeinsam durchs Leben

49 Min.Ab 6

Dr. Niklas Ahrend konfrontiert die werdende Mutter Saskia Hanke mit einer schockierenden Nachricht: Ihr Fötus hat einen Herzfehler und schwebt in höchster Lebensgefahr. Währenddessen wird Leylas Tochter Zoe mit Wehen in die Klinik gebracht. Die Ärzte raten der Hochschwangeren dringend zu einem Kaiserschnitt, doch sie will ihr Baby ausschließlich auf natürlichem Wege auf die Welt bringen ...

SAT.1 emotions
