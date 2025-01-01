In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 21: Gemeinsam durchs Leben
49 Min.Ab 6
Dr. Niklas Ahrend konfrontiert die werdende Mutter Saskia Hanke mit einer schockierenden Nachricht: Ihr Fötus hat einen Herzfehler und schwebt in höchster Lebensgefahr. Währenddessen wird Leylas Tochter Zoe mit Wehen in die Klinik gebracht. Die Ärzte raten der Hochschwangeren dringend zu einem Kaiserschnitt, doch sie will ihr Baby ausschließlich auf natürlichem Wege auf die Welt bringen ...
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bavaria Media GmbH