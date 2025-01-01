In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 22: Vertrau mir!
49 Min.Ab 6
Ralf Rösinger bekommt so starke Rückenschmerzen, dass er die Flitterwochen mit seiner Ehefrau Claudia sofort abbrechen muss. Im Johannes-Thal-Klinikum erhält der Mann schließlich eine niederschmetternde Diagnose. Seiner deutlich jüngeren Gattin will Ralf nichts von seinem lebensbedrohlichen Zustand erzählen. Ein Vertrauensbruch mit verheerenden Folgen ...
