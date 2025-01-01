Zum Inhalt springenBarrierefrei
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Vertrau mir!

SAT.1 emotions Staffel 3 Folge 22
Vertrau mir!

Vertrau mir!Jetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 22: Vertrau mir!

49 Min. Ab 6

Ralf Rösinger bekommt so starke Rückenschmerzen, dass er die Flitterwochen mit seiner Ehefrau Claudia sofort abbrechen muss. Im Johannes-Thal-Klinikum erhält der Mann schließlich eine niederschmetternde Diagnose. Seiner deutlich jüngeren Gattin will Ralf nichts von seinem lebensbedrohlichen Zustand erzählen. Ein Vertrauensbruch mit verheerenden Folgen ...

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

