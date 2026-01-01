In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 23: Herzensdinge
49 Min.Ab 12
Corinna Markoviak verliert nach einem Sturz auf den Kopf kurzfristig das Gedächtnis. Als die Patientin sich jedoch allmählich wieder erinnern kann, gerät Klinikleiter Wolfgang Berger ordentlich ins Schwitzen. Er hat die attraktive Frau in der Nacht davor bei einem Date versetzt.
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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Bavaria Media GmbH