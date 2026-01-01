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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Herzensdinge

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 23
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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 23: Herzensdinge

49 Min.Ab 12

Corinna Markoviak verliert nach einem Sturz auf den Kopf kurzfristig das Gedächtnis. Als die Patientin sich jedoch allmählich wieder erinnern kann, gerät Klinikleiter Wolfgang Berger ordentlich ins Schwitzen. Er hat die attraktive Frau in der Nacht davor bei einem Date versetzt.

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