SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 24
Folge 24: Mit Leib und Seele

48 Min.Ab 12

Dr. Lindner und Julia Berger suchen mit aller Kraft nach der Ursache für die zwei epileptischen Anfälle, die die Patientin Marie Glauert in erschreckend kurzen Abständen erlitten hat. Unterdessen sorgt Florian Wiesner für eine Massenevakuierung im Klinikum. Der junge Mann hat einen Nierensteckschuss erlitten und das Projektil in seinem Körper droht jede Sekunde zu explodieren.

Alle Staffeln im Überblick

SAT.1 emotions
