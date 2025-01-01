In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 25: Unter die Haut
48 Min.Ab 6
Dr. Ruhland und seine Assistenzärztin Vivi Kling operieren Lars Manrich und enthüllen dabei ein Geheimnis, das der Patient jahrelang vor seiner Tochter verborgen hat. Ben Ahlbeck kümmert sich unterdessen um die blinde Stimmanalystin Anett Albrecht. Aufgrund einer chronischen Ohrenentzündung kann die Frau ihrem Job nicht mehr nachgehen. Dann spitzt sich die Situation zu: Anett steht kurz vor einem Nierenversagen.
