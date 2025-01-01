Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Unter die Haut

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 25
Joyn Plus
Unter die Haut

Unter die HautJetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 25: Unter die Haut

48 Min.Ab 6

Dr. Ruhland und seine Assistenzärztin Vivi Kling operieren Lars Manrich und enthüllen dabei ein Geheimnis, das der Patient jahrelang vor seiner Tochter verborgen hat. Ben Ahlbeck kümmert sich unterdessen um die blinde Stimmanalystin Anett Albrecht. Aufgrund einer chronischen Ohrenentzündung kann die Frau ihrem Job nicht mehr nachgehen. Dann spitzt sich die Situation zu: Anett steht kurz vor einem Nierenversagen.

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen