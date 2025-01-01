Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Liebeslügen

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 26
Joyn Plus
Liebeslügen

LiebeslügenJetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 26: Liebeslügen

49 Min.Ab 6

Dr. Niklas Ahrend will gerade seinen Dienst im Klinikum antreten, als er Dr. Loosen bewusstlos am Eingang vorfindet. Sein Kollege hat erneut einen schweren Herzinfarkt erlitten und sich beim Sturz eine gefährliche Kopfverletzung zugezogen. Wird es Niklas gelingen, seinem Freund und Mentor das Leben zu retten?

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen