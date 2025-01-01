In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 26: Liebeslügen
49 Min.Ab 6
Dr. Niklas Ahrend will gerade seinen Dienst im Klinikum antreten, als er Dr. Loosen bewusstlos am Eingang vorfindet. Sein Kollege hat erneut einen schweren Herzinfarkt erlitten und sich beim Sturz eine gefährliche Kopfverletzung zugezogen. Wird es Niklas gelingen, seinem Freund und Mentor das Leben zu retten?
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bavaria Media GmbH