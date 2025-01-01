In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 27: Gesetz und Liebe
Dr. Ahrend und seine Kollegen sind schockiert, als sie den jungen Patienten Jonas in den OP schieben. Das Kind weist deutliche Hämatome im Bauchbereich auf, die auf Gewaltanwendung hindeuten. Wird der Junge zu Hause geschlagen? Vivienne Kling wird unterdessen von ihrem Chef Dr. Moreau angewiesen, ihren Ex-Freund Lukas zu behandeln. Eine unangenehme Situation für die Assistenzärztin ...
