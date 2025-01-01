Zum Inhalt springenBarrierefrei
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Gesetz und Liebe

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 27
Gesetz und Liebe

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 27: Gesetz und Liebe

49 Min.Ab 6

Dr. Ahrend und seine Kollegen sind schockiert, als sie den jungen Patienten Jonas in den OP schieben. Das Kind weist deutliche Hämatome im Bauchbereich auf, die auf Gewaltanwendung hindeuten. Wird der Junge zu Hause geschlagen? Vivienne Kling wird unterdessen von ihrem Chef Dr. Moreau angewiesen, ihren Ex-Freund Lukas zu behandeln. Eine unangenehme Situation für die Assistenzärztin ...

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

