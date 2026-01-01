In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 28: Alles wird gut
48 Min.Ab 12
Die Neurochirurgin Dr. Ruhland versucht mit allen Mitteln, die Ursache für Tino Greins epileptische Anfälle herauszufinden. Klinikleiter Wolfgang Berger macht sich unterdessen große Sorgen, weil Sarah Marquardt zu Besuch in Erfurt ist. Er befürchtet, dass die Managerin der Sachsenklinik seinen Oberarzt Dr. Marc Lindner abwerben will. Der Mediziner hat noch keine unbefristete Anstellung im Johannes-Thal-Klinikum ...
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH