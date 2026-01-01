Unter falschen VoraussetzungenJetzt ohne Werbung streamen
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 29: Unter falschen Voraussetzungen
49 Min.Ab 6
Lea Tessen kommt mit einer Knöchelverletzung in die Notaufnahme des Johannes-Thal-Klinikums. Für die Ärzte sieht das Ganze zunächst nach einem Routineeingriff aus. Doch der Fall ist komplizierter als gedacht: Lea leidet seit eineinhalb Jahren an Multipler Sklerose und hat nun große Angst, dass die Krankheit schlimmer geworden ist und ein Schub ihren Unfall ausgelöst hat.
