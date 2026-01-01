Zum Inhalt springenBarrierefrei
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Unter falschen Voraussetzungen

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 29
Unter falschen Voraussetzungen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 29: Unter falschen Voraussetzungen

49 Min.Ab 6

Lea Tessen kommt mit einer Knöchelverletzung in die Notaufnahme des Johannes-Thal-Klinikums. Für die Ärzte sieht das Ganze zunächst nach einem Routineeingriff aus. Doch der Fall ist komplizierter als gedacht: Lea leidet seit eineinhalb Jahren an Multipler Sklerose und hat nun große Angst, dass die Krankheit schlimmer geworden ist und ein Schub ihren Unfall ausgelöst hat.

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

