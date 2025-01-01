Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 3
Folge 3: Wer wagt, gewinnt

49 Min.Ab 6

Dr. Moreau möchte der tauben Natalie Reichelt ein Implantat einsetzen, damit diese wieder hören kann. Ihr Partner Tim Nowak hat jedoch Angst, dass Natalie ihn dann nicht mehr lieben könnte. Aus Verzweiflung stellt er ihr deshalb ein Ultimatum ... Dr. Sherbaz wird unterdessen in die Notaufnahme gerufen: Der Patient Holger Meyer hat einen Schlüssel verschluckt.

Alle Staffeln im Überblick

