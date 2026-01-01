In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 30: Ewige Liebe
49 Min.Ab 12
Dr. Moreau und seine Kollegin Dr. Sherbaz kämpfen im OP um das Leben der jungen Ruby Lerchner, die einen schweren Unfall hatte. Können sie das Mädchen retten? Weniger bedenklich ist der Zustand des Ehepaares Kai und Nancy Lenz. Beide sind die Treppe hinuntergestützt - sind jedoch so betrunken, dass sie ihre Schmerzen kaum wahrnehmen.
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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Bavaria Media GmbH