Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Ewige Liebe

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 30
Joyn+
Ewige Liebe

Ewige LiebeJetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 30: Ewige Liebe

49 Min.Ab 12

Dr. Moreau und seine Kollegin Dr. Sherbaz kämpfen im OP um das Leben der jungen Ruby Lerchner, die einen schweren Unfall hatte. Können sie das Mädchen retten? Weniger bedenklich ist der Zustand des Ehepaares Kai und Nancy Lenz. Beide sind die Treppe hinuntergestützt - sind jedoch so betrunken, dass sie ihre Schmerzen kaum wahrnehmen.

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen