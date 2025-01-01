In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 33: Der Junggesellenabschied
49 Min.Ab 12
Ben Ahlbeck und Leyla Sherbaz haben sich entschlossen, zu heiraten. Doch die Situation ist nicht einfach: Leylas Mutter Badria hält nicht viel von Ben und erleidet, als sie von den Hochzeitsplänen erfährt, prompt einen Herzinfarkt. Professor Patzelt muss Badria sofort notoperieren und Ben soll ihr dabei assistieren. Die Patientin wehrt sich jedoch vehement dagegen, sich von ihrem künftigen Schwiegersohn behandeln zu lassen.
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH