Staffel 3Folge 34
Folge 34: Mit allen Mitteln

49 Min.Ab 6

Dr. Ahrend und sein Ärzte-Team nehmen sich der Musikerin Kim an, die mit Verbrennungen in die Notaufnahme gebracht worden ist. Leider machen die Mediziner bei ihren Untersuchungen eine schockierende Entdeckung. Dr. Matteo Moreau erhält derweil überraschenden Besuch von seiner einstigen Ausbilderin Prof. Fendel.

SAT.1 emotions
