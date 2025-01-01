In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 35: Horizonterweiterung
48 Min.Ab 6
In der Kantine des Johannes-Thal-Klinikums wird zu Dr. Moreaus Unmut eine vegetarische Woche eingeführt. Ernährungsberater Peter Vogt gibt sich alle Mühe, den fleischliebenden Arzt von vegetarischen Alternativen zu überzeugen - mit wenig Erfolg. Als Vogt allerdings plötzlich in der Klinik zusammenbricht, hat er Dr. Moreaus volle Aufmerksamkeit. Dr. Ruhland kümmert sich derweil mit Julia Berger um einen Patienten, dessen Tochter panische Angst um ihren Vater zu haben scheint.
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bavaria Media GmbH