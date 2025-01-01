Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 35
48 Min.Ab 6

In der Kantine des Johannes-Thal-Klinikums wird zu Dr. Moreaus Unmut eine vegetarische Woche eingeführt. Ernährungsberater Peter Vogt gibt sich alle Mühe, den fleischliebenden Arzt von vegetarischen Alternativen zu überzeugen - mit wenig Erfolg. Als Vogt allerdings plötzlich in der Klinik zusammenbricht, hat er Dr. Moreaus volle Aufmerksamkeit. Dr. Ruhland kümmert sich derweil mit Julia Berger um einen Patienten, dessen Tochter panische Angst um ihren Vater zu haben scheint.

