In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 37: Jugendliebe
49 Min.Ab 6
Assistenzarzt Ben Ahlbeck trifft in der Notaufnahme überraschend auf seine Sandkastenliebe Kiki Röhmer. Sie wird mit starken Bauchschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert. Er sorgt sich um seine Jungendfreundin, die seit Jahren an einer seltenen Stoffwechselerkrankung leidet. Auch Dr. Sherbaz bemerkt, dass die Begegnung der beiden ihren Verlobten mehr zu beschäftigen scheint als er zugeben möchte.
