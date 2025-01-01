In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 38: Hab keine Angst
49 Min.Ab 6
Dr. Ruhland trifft vor dem Krankenhaus auf die Rentnerin Lene Alvart. Sie wird von ihrem Enkel Joshua in die Klinik gebracht. Die Neurochirurgin ist alarmiert: Eine Hirnblutung könnte die Ursache für Lenes Kopfschmerzen sein. Dr. Sherbaz und Elias Bähr kümmern sich derweil um Sylvie Maas, die sich den Oberschenkel gebrochen hat. Doch das scheint nicht das Einzige zu sein, an dem die Patientin leidet.
