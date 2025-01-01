Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Hab keine Angst

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 38
Joyn Plus
Hab keine Angst

Hab keine AngstJetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 38: Hab keine Angst

49 Min.Ab 6

Dr. Ruhland trifft vor dem Krankenhaus auf die Rentnerin Lene Alvart. Sie wird von ihrem Enkel Joshua in die Klinik gebracht. Die Neurochirurgin ist alarmiert: Eine Hirnblutung könnte die Ursache für Lenes Kopfschmerzen sein. Dr. Sherbaz und Elias Bähr kümmern sich derweil um Sylvie Maas, die sich den Oberschenkel gebrochen hat. Doch das scheint nicht das Einzige zu sein, an dem die Patientin leidet.

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen