In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Was wir geben

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 5
Was wir geben

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 5: Was wir geben

49 Min.Ab 6

Dr. Matteo Moreau und seine Kollegin Dr. Koshka sind entsetzt, als sie Rückstände von Drogen im Blut des 15-jährigen Patienten Felix Maibach entdecken. Die Neurochirurgin Dr. Ruhland jedenfalls scheint den Teenager bereits zu kennen. Dr. Ahrend lässt sich unterdessen zu einer Physiotherapie überreden. Bei der ersten Behandlung trifft der Arzt auf eine äußerst attraktive Frau und ist sofort hin und weg ...

