Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Risiken und Nebenwirkungen

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 7
Joyn Plus
Risiken und Nebenwirkungen

Risiken und NebenwirkungenJetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 7: Risiken und Nebenwirkungen

49 Min.Ab 6

Vivi steht zwischen den Stühlen: Dr. Matteo Moreau stellt ihr ein Stipendium im Bereich Handchirurgie in Aussicht. Zeitgleich meldet sich Dr. Franziska Ruhland bei der Assistenzärztin und bietet ihr eine vielversprechende Tätigkeit in der Neurochirurgie an. Eigentlich schlägt Vivis Herz für Franziskas Angebot, doch sie möchte ihren Halbbruder Matteo nicht enttäuschen.

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen