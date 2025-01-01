In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 8: Carpe diem
48 Min.Ab 6
Nach 30 Jahren trifft Prof. Dr. Karin Patzelt Christian Heine als Patient in der Klinik wieder. Das Kollegium bemerkt schnell, dass zwischen den beiden eine starke Anziehung herrscht. Christian hat einen Abszess, der schnellstmöglich entfernt werden muss. Doch zu dem Eingriff soll es nicht kommen: Christian will sich mit Karin auf ein Date treffen und entlässt sich dafür selbst aus dem Krankenhaus.
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bavaria Media GmbH