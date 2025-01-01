Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Carpe diem

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 8
Joyn Plus
Carpe diem

Carpe diemJetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 8: Carpe diem

48 Min.Ab 6

Nach 30 Jahren trifft Prof. Dr. Karin Patzelt Christian Heine als Patient in der Klinik wieder. Das Kollegium bemerkt schnell, dass zwischen den beiden eine starke Anziehung herrscht. Christian hat einen Abszess, der schnellstmöglich entfernt werden muss. Doch zu dem Eingriff soll es nicht kommen: Christian will sich mit Karin auf ein Date treffen und entlässt sich dafür selbst aus dem Krankenhaus.

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen