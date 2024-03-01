In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 1: Ausweichmanöver
49 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 12
Eva findet einen von einem Strommast gestürzten Mann, der sofort ins Krankenhaus eingeliefert wird, wo die Ärzte um sein Leben kämpfen. Dabei muss Eva der Ehefrau des Schwerverletzten beistehen, nicht wissend, dass das Paar in einer Ehekrise steckt. Dr. Ruhland kehrt derweil zurück in die Klinik und muss sich sogleich um Patient Markus kümmern, der eine vermeintliche Erkältung nicht loswird. Als er zusammenbricht, wird klar, dass mehr dahintersteckt.
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Bavaria Media GmbH