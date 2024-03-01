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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Ausweichmanöver

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 1vom 01.03.2024
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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 1: Ausweichmanöver

49 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 12

Eva findet einen von einem Strommast gestürzten Mann, der sofort ins Krankenhaus eingeliefert wird, wo die Ärzte um sein Leben kämpfen. Dabei muss Eva der Ehefrau des Schwerverletzten beistehen, nicht wissend, dass das Paar in einer Ehekrise steckt. Dr. Ruhland kehrt derweil zurück in die Klinik und muss sich sogleich um Patient Markus kümmern, der eine vermeintliche Erkältung nicht loswird. Als er zusammenbricht, wird klar, dass mehr dahintersteckt.

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