In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 10: Überdruck
48 Min.Ab 12
Dr. Elias Bähr untersucht seine Schwester Suse ein letztes Mal vor deren Herz-OP. Doch dann treten unerwartet Symptome auf, die die Operation gefährden. Andrea Kirchner muss sich wegen einer gebrochenen Hand einer OP unterziehen, in deren Folge sie Fieber bekommt. Ein Zufall? Doch als Andrea offenbart, dass sie seit langer Zeit regelmäßig Antibiotika nimmt, werden die Ärzte hellhörig.
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH