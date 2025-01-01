Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Überdruck

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 10
Joyn Plus
Überdruck

ÜberdruckJetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 10: Überdruck

48 Min.Ab 12

Dr. Elias Bähr untersucht seine Schwester Suse ein letztes Mal vor deren Herz-OP. Doch dann treten unerwartet Symptome auf, die die Operation gefährden. Andrea Kirchner muss sich wegen einer gebrochenen Hand einer OP unterziehen, in deren Folge sie Fieber bekommt. Ein Zufall? Doch als Andrea offenbart, dass sie seit langer Zeit regelmäßig Antibiotika nimmt, werden die Ärzte hellhörig.

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen