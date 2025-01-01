In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 11: Rettung
48 Min.Ab 12
Der 16-jährige Jasper hat sich einen Wirbel gebrochen und muss operiert werden. Im Anschluss erhebt er Vorwürfe gegen seine Pflegemutter Meike, die sich jedoch sehr besorgt um den Jugendlichen zeigt. Währenddessen bekommen es Julia Berger und Ben Ahlbeck mit einem Patienten zu tun, der lediglich einen kleinen Kratzer hat, aber über starke Schmerzen klagt. Die beiden Ärzte sind skeptisch, doch Dr. Leyla Sherbaz nimmt den Mann ernst - was sich schließlich auszahlt.
