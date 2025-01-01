Zum Inhalt springenBarrierefrei
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 12
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 12: Hohe Erwartungen

49 Min.Ab 12

Als Camilla Mehring nach einem Unfall eine Niere entfernt wird, entdecken die Ärzte, dass auch ihre andere Niere erkrankt ist. Deshalb rufen sie Camillas Vater herbei, mit dem diese jedoch nicht das beste Verhältnis hat. Dr. Elias Bähr hat sich die letzten Tage rund um die Uhr um seine Schwester Suse gekümmert. Gerade als er sich zuhause eine wohlverdiente Pause gönnt, verschlechtert sich Suses Zustand drastisch ...

