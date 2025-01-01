In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 12: Hohe Erwartungen
49 Min.Ab 12
Als Camilla Mehring nach einem Unfall eine Niere entfernt wird, entdecken die Ärzte, dass auch ihre andere Niere erkrankt ist. Deshalb rufen sie Camillas Vater herbei, mit dem diese jedoch nicht das beste Verhältnis hat. Dr. Elias Bähr hat sich die letzten Tage rund um die Uhr um seine Schwester Suse gekümmert. Gerade als er sich zuhause eine wohlverdiente Pause gönnt, verschlechtert sich Suses Zustand drastisch ...
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH