In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 14: Was zusammen gehört
48 Min.Ab 12
Wolfgang Berger hat sich von Ehefrau Hannah getrennt und bereits Pläne für sein Leben danach. Die müssen jedoch erst einmal warten, als Hannah in die Notaufnahme eingeliefert wird, wo sich ihr Fieber verschlimmert. Manja Kuhn folgt Eva Ludwig als Assistenzärztin ans Klinikum. Zunächst macht sie mit ihrem heiteren Auftreten bei Vivienne einen positiven Eindruck, doch nachdem Theresa Manjas Selbstgespräche bemerkt, stellt sich heraus, dass diese psychische Probleme hat ...
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH