Folge 15: Drum prüfe sich...
Lisa Kreuzer wird hochschwanger ins Klinikum eingeliefert, wo ein Not-Kaiserschnitt notwendig ist, um Mutter und Baby zu retten. Im Anschluss wird beim Neugeborenen eine Gelbsucht festgestellt, die nur auf eine Vererbung zurückzuführen ist. Allerdings leiden werden Lisa noch ihr Freund an der Krankheit. Dr. Theresa Koshka steckt unterdessen in der Prüfungsphase für ihre mögliche Beförderung. Ihr aktueller Patient Tino macht es ihr dabei alles andere als einfach ...
