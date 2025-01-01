Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Drum prüfe sich...

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 15
Joyn Plus
Drum prüfe sich...

Drum prüfe sich...Jetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 15: Drum prüfe sich...

49 Min.Ab 12

Lisa Kreuzer wird hochschwanger ins Klinikum eingeliefert, wo ein Not-Kaiserschnitt notwendig ist, um Mutter und Baby zu retten. Im Anschluss wird beim Neugeborenen eine Gelbsucht festgestellt, die nur auf eine Vererbung zurückzuführen ist. Allerdings leiden werden Lisa noch ihr Freund an der Krankheit. Dr. Theresa Koshka steckt unterdessen in der Prüfungsphase für ihre mögliche Beförderung. Ihr aktueller Patient Tino macht es ihr dabei alles andere als einfach ...

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen