In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 16: Späte Einsicht
48 Min.Ab 12
Dr. Moreau und sein Assistenzarzt Ben Ahlbeck testen das Blut von Reinigungskraft Harald Parchmann, der sich eine Platzwunde am Kopf zugezogen hat. Das Ergebnis stellt die beiden Mediziner vor ein Rätsel: Harald hat offensichtlich eine Malariainfektion, doch er ist absolut symptomfrei.
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
