Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Späte Einsicht

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 16
Joyn Plus
Späte Einsicht

Späte EinsichtJetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 16: Späte Einsicht

48 Min.Ab 12

Dr. Moreau und sein Assistenzarzt Ben Ahlbeck testen das Blut von Reinigungskraft Harald Parchmann, der sich eine Platzwunde am Kopf zugezogen hat. Das Ergebnis stellt die beiden Mediziner vor ein Rätsel: Harald hat offensichtlich eine Malariainfektion, doch er ist absolut symptomfrei.

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen