Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Unter Geschwistern

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 17vom 01.03.2024
Joyn+
Unter Geschwistern

Unter GeschwisternJetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 17: Unter Geschwistern

48 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 12

Dr. Matteo Moreau verfolgt einen jungen Mann, der ihm seine Geldbörse gestohlen hat. Während der Flucht wird der Taschendieb plötzlich von einem vorbeifahrenden Krankenwagen erfasst. Der Teenager muss sofort notoperiert werden, sonst wird er den Unfall nicht überleben. Dr. Leyla Sherbaz versucht unterdessen, ihren geschätzten Kollegen Dr. Ahrend ans Klinikum zurückzuholen.

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 3 Staffeln und Folgen