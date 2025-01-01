In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 18: Auferstanden
49 Min.Ab 12
Eine Not-OP rettet Dirk Richter das Leben. Am nächsten Tag erscheint seine Ehefrau im Krankenhaus und erklärt den verblüfften Ärzten, dass ihr Mann eigentlich seit Jahren tot ist ... Dr. Lindner und sein Kollege Dr. Bähr kümmern sich derweil um die namhafte Archäologin Prof. Kirsten Schmelich. Leider haben die Ärzte keine guten Neuigkeiten für die Wissenschaftlerin ...
