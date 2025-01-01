Zum Inhalt springenBarrierefrei
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Auferstanden

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 18
Auferstanden

Folge 18: Auferstanden

49 Min.Ab 12

Eine Not-OP rettet Dirk Richter das Leben. Am nächsten Tag erscheint seine Ehefrau im Krankenhaus und erklärt den verblüfften Ärzten, dass ihr Mann eigentlich seit Jahren tot ist ... Dr. Lindner und sein Kollege Dr. Bähr kümmern sich derweil um die namhafte Archäologin Prof. Kirsten Schmelich. Leider haben die Ärzte keine guten Neuigkeiten für die Wissenschaftlerin ...

SAT.1 emotions
