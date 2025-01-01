In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 19: Was uns verbindet
49 Min.Ab 12
Julia Berger erleidet am Flughafen einen heftigen Zusammenbruch. Leider bemerkt Dr. Niklas Ahrend erst spät, wie schlimm es um seine geschätzte Kollegin wirklich steht. Währenddessen treffen zwei Männer in der Klinik ein, die sich bei einem Jagdausflug verletzt haben. Die Ärzte haben große Mühe, die beiden Streithähne im Zaum zu halten.
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH