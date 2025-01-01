Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 19
Folge 19: Was uns verbindet

49 Min.Ab 12

Julia Berger erleidet am Flughafen einen heftigen Zusammenbruch. Leider bemerkt Dr. Niklas Ahrend erst spät, wie schlimm es um seine geschätzte Kollegin wirklich steht. Währenddessen treffen zwei Männer in der Klinik ein, die sich bei einem Jagdausflug verletzt haben. Die Ärzte haben große Mühe, die beiden Streithähne im Zaum zu halten.

Alle Staffeln im Überblick

Alle 6 Staffeln und Folgen